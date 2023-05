Turismo Il museo adesso è a cielo aperto

È un museo diffuso, il Chianti con le esposizioni nelle piazze e nelle strade di Greve, San Casciano e Barberino Tavarnelle. Dove fanno mostra le installazioni di Sauro Cavallini, Loris Cecchini e Fuad Aziz. A San Casciano e Barberino Tavarnelle, davanti ai rispettivi Palazzi comunali, hanno trovato spazio i complessi monumentali in bronzo di Sauro Cavallini, al centro del progetto culturale "Vitality". Dopo l’apertura ufficiale a Greve in Chianti il percorso espositivo temporaneo ha seguito il suo viaggio itinerante con l’inaugurazione di Icaro in via Machiavelli a San Casciano e i Titani che evocano il dolore della seconda guerra mondiale in piazza Matteotti a Tavarnelle. A Greve in Chianti l’amministrazione comunale ha reso omaggio alla musica con un’altra opera d’arte contemporanea permanente, "Il Suonatore", la scultura di Fuad Aziz che il cantante rock Piero Pelù ha voluto donare al paese. Si tratta di una scultura, alta 3 metri, realizzata in bronzo dalla Fonderia artistica L. Del Giudice & Figli di Greve in Chianti e collocata in piazza della Resistenza. Inoltre, oggi. una nuova installazione d’arte contemporanea dell’artista milanese Loris Cecchini sarà visibile in forma temporanea presso l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti fiorentino, nel comune di Barberino Tavarnelle. Con l’inaugurazione di "Waterbones", prevista alle 11, il Comune si lancia in una nuova sfida culturale: valorizzare il tempo e lo spazio dell’innovazione scientifica riflettendo di un’inedita luce ingegneristica l’arte pubblica. È il progetto "Arte nel paesaggio" a cura di Giada Rodani e Jade Vlietstra.

Andrea Settefonti