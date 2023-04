Turismo e ristorazione C’è bisogno anche di guide

Sono 15 le offerte di lavoro nell’area fiorentina che arrivano dall’Ebtt, l’ente bilaterale del turismo toscano. Sul sito www.ebtt.it è possibile consultare l’elenco delle posizioni aperte. Tra gli annunci più recenti, si segnalano quelli per la ricerca di receptionist, cameriere ai piani, portieri di notte, facchini e addetti alle colazioni per strutture alberghiere del centro di Firenze. Ristorante a Rovezzano seleziona invece camerieri di sala, aiuto pizzaioli, lavapiatti e addetti alla pulizia delle cucine. Tour operator, sempre con sede a Firenze, cerca guide, accompagnatori e addetti alle vendite. E’ richiesta la conoscenza delle lingue inglese e spagnola e preferibilmente di una terza lingua. Altra opportunità di lavoro stagionale, da qui a novembre, arriva da un agriturismo sulle colline intorno a Greve che seleziona personale per colazioni, riordino e pulizia camere. Lavoro per cinque giorni su sette alla settimana. Necessario mezzo proprio. E’ possibile candidarsi compilando il form sul sito dell’Ebtt o rivolgendosi alla sede di Borgognissanti 8, telefono 055-285040, email [email protected]