Turismo e natura. Parco dei Renai . Progetti e traguardi

Parco dei Renai. L’oasi verde della piana, alla fine delle festività, ha chiuso per manutenzione in vista della nuova stagione. Ed è anche tempo di bilanci. "Siamo soddisfatti – ha detto Andrea Marzi, amministratore dell’Isola dei Renai Spa – Il parco punta a essere uno dei cardini di un sistema integrato di area vasta. Una meta per il turismo-natura nell’area fiorentina. Per le presenze, siamo tornati ai livelli prepandemia; importanti quest’anno i tanti eventi che hanno caratterizzato il parco". L’attività d si è integrata anche coi lavori di realizzazione della cassa di espansione che metteràpiù in sicurezza il territorio. Come sempre il parco ha assolto la sua funzione di cassa d’espansione naturale, inglobando circa 5 milioni di metri cubi d’acqua del Bisenzio. E intanto si guarda avanti. Tempo libero e mobilità ciclabile saranno i punti di forza nella prossima stagione. La riapertura al pubblico è prevista ad aprile.