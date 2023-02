Turchia e Siria nel dramma "Manca tutto, aiutateci" L’appello del vescovo Bizzeti

"A Iskenderun la Cattedrale è crollata, l’Episcopio e tutti gli altri edifici della Curia vescovile non sono agibili. Nella zona in cui operiamo, grazie a Dio, non ci sono vittime. Ma la situazione attorno a noi è drammatica: è venuto giù anche un ospedale. Il conto dei morti aumenta di minuto in minuto. Pregate per noi e aiutateci come potete, anche a Firenze attraverso i canali del Progetto Agata Smeralda". Monsignor Paolo Bizzeti, vescovo fiorentino, gesuita come Papa Francesco, è vicario apostolico di Anatolia e presidente della Caritas turca. Ne ha viste tante ai confini con la Siria in guerra e in una regione della Turchia bagnata dal grande lago di Tiberiade, come Giorgio La Pira amava definire il Mediterraneo, ma un terremoto così tragico ancora no, tanto più che la città, l’antica Alessandretta, è situata a poche decine di chilometri dall’epicentro. Immediato il suo grido di aiuto, anche tramite l’associazione fiorentina presieduta da Mauro Barsi che da anni opera nella zona per i migranti che ogni giorno giungono in quella terra cercando una nuova vita. Al vicariato "grazie a Dio sono tutti vivi ma non hanno elettricità, sono isolati e solo in qualche raro momento riescono a collegarsi", dice il vicario del Papa che al momento del sisma era in Italia. "E ora mi dicono resta lì, ci sei più utile lì e abbiamo una bocca in meno da sfamare. Manca l’acqua e potrebbe scoppiare un gigantesco problema sanitario".

Il terremoto aggrava "una situazione che era già difficile per i rifugiati, per la maggior parte siriani, e tanta povera gente". Caritas ha già preparato un piano di aiuti, "abbiamo bisogno di risorse, di offerte, dell’aiuto di tutti perché, nelle prossime settimane, quando la notizia del terremoto non sarà più la breaking news, cominceranno le vere difficoltà". Intanto da Firenze sono già stati spediti 30mila euro, ma è solo l’inizio.

Duccio Moschella