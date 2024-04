Turandot da applausi. Spini: "Grazie a tutti"

Almeno 12 minuti di applausi al Teatro del Maggio a Firenze per la prima di ’Turandot’, domenica sera, che in omaggio per i cento anni dalla morte di Giacomo Puccini, ha aperto la programmazione lirica dell’86esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino. Sul podio il maestro Zubin Mehta, 88 anni il prossimo 29 aprile, al quale il pubblico ha riservato una standing ovation quando si è presentato sul palco. La ’Turandot’ andata in scena è quella dello storico allestimento firmato dalla regia di Zhang Yimou, ripresa da Stefania Grazioli. L’opera sarà in replica domani, il 27 e 30 aprile e il 3 maggio (ore 20). Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e della politica presenti per la messa in scena che apre ufficialmente la nuova era del sovrintendente Carlo Fuortes. Tra questi il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi. " E’ la ripartenza che avviene nel migliore dei modi, tutte le recite sono già sold out" dice Mazzi annunciando che a maggio "il pubblico potrà ammirare il grande maestro Riccardo Muti che dirigerà i Wiener Philharmoniker, altro evento già sold out. Il Teatro del Maggio Fiorentino potrà finalmente esprimere tutte le sue potenzialità ed è per questo che lo sosterremo. Sono certo che, con il sovrintendente Fuortes, potremo fare un grande lavoro".

Di grande successo parla anche Valdo Spini, vicepresidente vicario del Teatro. "È di buon auspicio per la piena ripresa di un teatro e di un festival che, col soprintendente Fuortes, tanto possono dare non solo a Firenze ma a tutta l’Italia. Bisogna assolutamente ristabilire quell’intenso rapporto fra il teatro e la sua città che è la caratteristica dei periodi migliori del Maggio". Poi Spini ringrazia pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito al successo.