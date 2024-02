Tumore al seno, specialisti e riabilitazione. Corri La Vita, borse di studio da 5mila euro

Corri La Vita scende in campo nel settore della formazione finanziando dieci borse di studio da cinquemila euro l’una destinate a specialisti che operano nei gruppi multidisciplinari dedicati alla diagnosi, cura e riabilitazione delle pazienti con tumore al seno. Il progetto è dedicato ad Angelo Di Leo, primario oncologo del Nuovo ospedale di Prato - S. Stefano, che ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca e alla cura dei tumori, in particolare dei tumori alla mammella. Le borse di studio permetteranno di approfondire le conoscenze dei vincitori del bando attraverso lo scambio di esperienze, l’interazione con i colleghi, la creazione di nuovi contatti e lo sviluppo di progetti comuni, in prestigiosi centri italiani o esteri, nell’ambito di loro interesse, per offrire la miglior cura alle pazienti che a loro si rivolgono.

Il progetto nasce con l’obiettivo di formare i senologi del team multidisciplinare (radiologi, chirurghi senologi, chirurghi plastici, anatomopatologi, oncologi, radioterapisti, psico-oncologi, fisiatri e fisioterapisti, genetisti, medici nucleari, infermieri di senologia, tecnici di radiologia medica) dei centri afferenti a Senonetwork per consolidare nei partecipanti le conoscenze scientifiche richieste in merito al percorso della paziente all’interno del centro di senologia e di permettere un aggiornamento e un confronto costante con colleghi operanti nello stesso ambito. Un Comitato Scientifico, valuterà la documentazione richiesta e stilerà una graduatoria, dando la priorità a parità di punteggio ai candidati dell’Area Toscana Centro e in seconda istanza a coloro che provengono da altri centri italiani.

I dieci candidati selezionati riceveranno un contributo di 5mila euro per trascorrere un periodo di un mese presso l’istituzione italiana o estera da loro prescelta, da concludere entro il 28/02/2025.

Le domande dovranno essere inviate entro le 20 del 15 febbraio 2024 a questo indirizzo e-mail: [email protected]. Le domande incomplete non saranno prese inconsiderazione. L’esito delle selezioni sarà comunicato entro il 7 marzo 2024. Saranno contattati solo i candidati selezionati.