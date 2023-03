Firenze, ancora un anziano truffato dal finto tecnico: ecco come evitare i raggiri

Alla porta del 75enne si è presentato un finto tecnico Publiacqua

Firenze, 9 marzo 2023 - Si presenta come un tecnico Publiacqua e gli porta via l'anello d'oro. Vittima un uomo di 74 anni che ieri ha denunciato l'accaduto presso la stazione carabinieri di Scandicci. Secondo quanto raccontato, intorno alle 11, un uomo ha bussato alla porta della sua abitazione presentandosi come un dipendente Publiacqua. Il finto tecnico, vestito con un giubbotto blu e rosso e con il viso coperto per metà da una mascherina chirurgica, ha convinto la vittima che sarebbe stata necessaria l’effettuazione di un controllo del contatore per una “sospetta” contaminazione. Una volta conquistata la fiducia del 74enne è riuscito a fargli “mettere in sicurezza” i propri averi all’interno del frigorifero. Approfittando della distrazione del malcapitato, il truffatore ha rovistato in alcune camere portando via un anello in oro per poi dileguarsi. Proprio per prevenire questo tipo di reati, l'Arma inizierà una campagna di sensibilizzazione. In programma i primi incontri a Scandicci che si terranno il 15 e il 16 marzo presso le parrocchie di San Bartolomeo in Tuto e Santa Maria.

L'indagine: due anziani su tre vittime dei truffatori

Quasi due anziani su tre, per la precisione il 60%, negli ultimi tre anni ha subito una truffa o un tentativo di truffa. Sono i risultati di un sondaggio effettuato da Cna Pensionati Firenze su un campione di 1.500 associati. Dall'indagine è emerso che il mezzo più utilizzato per il primo approccio è il telefono ma in crescita, con il diffondersi dell’uso delle nuove tecnologie anche tra i nostri nonni, il ricorso a e-mail, social media e, più in generale, internet. Per quanto riguarda i momenti del giorno in cui i truffatori agiscono con più frequenza, il 28% del campione dichiara che i tentativi sono avvenuti di mattina, stessa percentuale per il pomeriggio, il 24% all'ora di pranzo e il 3% la sera o la notte. Risulta evidente, dunque, come l'on line sia sempre più utilizzato dai pensionati ma sia anche un terreno in cui occorre sempre più cautela.

Quattro casi in una settimana

Nell'ultima settimana sono quattro i casi. Due giorni fa, un 87enne è stato truffato dal finto maresciallo e dal sedicente avvocato. Secondo quanto raccontato, intorno alle 11.45, un uomo che si è presentato come un maresciallo avrebbe telefonato presso la sua abitazione. L'imbroglione gli avrebbe spiegato che suo figlio aveva avuto un incidente e che era quindi necessario pagare una cauzione per non incorrere in problemi con la giustizia. Alla sua porta poi si è presentato un sedicente avvocato al quale ha consegnato 10mila euro. La stessa tecnica utilizzata per truffare solo poche ore dopo una 69enne che, dopo essere stata chiamata da un finto maresciallo, è stata raggiunta presso la sua abitazione da un avvocato al quale ha consegnato la somma di 3.400 euro. La settimana scorsa la coppia ha portato via 10mila euro e tutti i suoi preziosi a una donna di 90 anni e 11 mila euro a una 83enne.

Chi è l'imbroglione

Dall'indagine è emerso anche l’identikit tipico del truffatore. Non esiste un genere ed un’età tipo (uomo o donna, giovane o anziano) ma ciò che contraddistingue l'imbroglione è il suo aspetto distinto, elegante e molto rassicurante. Spesso indossa falsi cartellini di riconoscimento, tute da lavoro, uniformi di servizio e addirittura vesti religiose. Può essere solo o agire con un complice e, frequentemente, si spaccia per amico di qualche conoscente o parente.