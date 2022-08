Truffe agli anziani, cosa fare. I consigli e le raccomandazioni della Polizia

Firenze, 9 agosto 2022 - In seguito all'ennesima truffa ai danni di una persona anziana, che la Polizia ha fermato ieri a Firenze, la Questura diffonde sette semplici consigli per gli anziani soli, ma anche per i giovani e tutta la comunità che sta intorno a loro. Non aprire agli sconosciuti Non andare in banca da soli Attenti ai falsi amici Attenzione al bancomat L'aiuto dei giovani Cosa fare se si sospetta Cassieri della banca Non aprire agli sconosciuti Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un'uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità. Verificate sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli operai che bussano alla vostra porta e per quali motivi. Se non ricevete rassicurazioni non aprite per nessun motivo. Ricordate che nessun Ente manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente. Per qualunque problema e per chiarivi qualsiasi dubbio non esitate a chiamare il 113 o il numero unico di emergenza 112 e richiedere l'intervento di una pattuglia. Non andare in banca da soli Quando fate operazioni di prelievo o versamento in banca o in un ufficio postale, possibilmente fatevi accompagnare, soprattutto nei giorni in cui vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate. Attenti ai falsi amici Non fermatevi mai per strada per dare ascolto a chi vi offre facili guadagni o a chi vi chiede di poter controllare i vostri soldi o il vostro libretto della pensione anche se chi vi ferma e vi vuole parlare è una persona distinta e dai modi affabili. Fate attenzione a improvvise manifestazioni di affetto da parte di ...