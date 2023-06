Truffatore sventato dalla Municipale, cercava di vendere un cellulare a 200 euro scambiandolo con sale

Ha truffato un giovane in via Circondaria proponendogli un cellulare di ultima generazione a 200 euro, ma una pattuglia della Municipale del reparto di Rifredi ha sventato il tentativo. Il truffatore, 51enne, di Pesaro con precedenti per truffa e rapina, davanti a un bar ha proposto l’"affare". ’Lo vendo a poco, ho bisogno urgente di soldi’. Il giovane ha accettato; il truffatore gli ha regalato anche un borsello di tela scambiando il borsello col telefonino con uno pieno di.. sale. Poi via in auto. Il truffato ha rincorso a piedi l’auto del malvivente che ha cercato di passare col rosso. Un’autopattuglia l’ha fermato. Arrivato il giovane gli agenti hanno trovato nell’auto la scatola del telefono più altre 4: dentro altrettanti ’pacchi’ di sale. 51enne denunciato per truffa e multato.