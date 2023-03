Truffata una novantenne Le spillano 10mila euro

Attenzione, avviso soprattutto ai pensionati: la notizia di una nuova truffa ad un’anziana dopo un periodo trascorso in modo relativamente tranquillo, induce, sembra che autorizzi a sospettare che in città sia arrivata – o si sia riattivata dopo un periodo di eclisse – almeno una delle ’batterie’ di delinquenti che colpiscono a ripetizione le persone della terza età, spesso sole e indifese. Quanto meno nei momenti topici degli agguati, momenti scelti dai truffatori, che – ormai è risaputo quanto inquietante – monitorano spostamenti e abitudini delle vittime. Due-tre i banditi in azione per ogni colpo.

Come è successo nei giorni scorsi, lunedì, e poi riferito nel pomeriggio di mercoledì in zona Rifredi dove poi i Carabinieri della Stazione hanno ricevuto la denuncia su quanto di avvilente e di mortificante è accaduto a una 90enne.

La pensionata ha raccontato, non senza sofferenza e quella punta di vergogna che assale le vittime, specie queste vittime, che intorno a mezzogiorno di lunedì 27 ha ricevuto una telefonata.

Il raggiro si è iniziato così. All’altro capo del telefono un sedicente ‘maresciallo’ naturalmente sconosciuto, e men che meno maresciallo, le ha comunicato con tono grave, ferale, partecipe anche, che una nipote della signora era responsabile di un incidente stradale avvenuto poco prima. Ovverosia, mai avvenuto.

Per risolvere presto e bene la ‘pratica’, occorreva che la pensionata ‘anticipasse’ una forte somma: a casa sua si sarebbe presentato, di lì a poco, l’avvocato incaricato di seguire il caso. Così è stato. E quasi senza colpo ferire l’ ha racimolato la bellezza di 10mila euro, più i gioielli. : parola più, parola meno, la frase di commiato.

Appena non si è trovata più messa in mezzo, tempestata da chiamate accorate, quasi sequestrata in casa sua, l’anziana è finalmente riuscita a mettersi in contatto con la nipote. Poteva farlo prima? C’è da giurare che il ‘maresciallo’ e l’avvocato’ avrebbero avuto a portata di mano una complice pronta a spacciarsi per la nipote...Batterie di delinquenti, appunto.

La vera nipote, sgomenta, ha risposto all’anziana che stava bene, che non aveva subito alcun incidente, men che mai che poteva essere la responsabile di un sinistro stradale.

"Purtroppo è stata una truffa – ha provato a consolarla la nipote – coraggio, non disperarti....".

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Firenze Rifredi per l’individuazione degli autori del reato. In questo periodo l’Arma sta svolgendo _ come già in passato _ una campagna di sensibilizzazione volta ad evitare le truffe ai danni delle persone anziane.

