Truffe e bancarotta, ricercata a Firenze presa in Ciociaria

Firenze, 16 febbraio 2024 - La cercavano in tutta l'Italia per una vecchia storia di truffe, bancarotte, reati finanziari. Storie di vent'anni fa che avevano portato ad una condanna a 5 anni, 3 mesi e 26 giorni. I carabinieri di Roccasecca la notte scorsa hanno arrestato la donna di 55 anni anni condannata per quei reati: è finita nella rete dei controlli notturni disposti in tutto il territorio della Compagnia di Pontecorvo.

Al terminale, verificando l'identità della signora fermata in auto è emerso l'ordine di carcerazione emesso a suo carico dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze. Al termine delle formalità di rito, la signora è stata tradotta presso la casa Circondariale di Rebibbia.