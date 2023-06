Truffa del pacco, portano via 20mila euro a un’anziana: due denunciati, uno è minorenne

Firenze, 16 giugno 2023 – Mercoledì scorso la polizia di Firenze ha recuperato il bottino di un colpo messo a segno in mattinata in Oltrarno.

Si tratta di una "classica” truffa a un’anziana che però aveva fruttato un bottino record: centinaia di euro in contanti e gioielli per un valore di circa 20mila euro.

Secondo quanto ricostruito, la vittima, quasi 90enne, avrebbe ricevuto in tarda mattinata una telefonata con la quale un uomo l’ha informava che il nipote era finito in guai seri perché non aveva regolarizzato il pagamento di un pacco “molto importante”: per risolvere la situazione era quindi necessario pagare e subito.

Per rendere inoltre più convincente la storia, nel corso della telefonata un'altra voce maschile di sottofondo avrebbe addirittura finto di essere il giovane parente della donna, confermando l’insolita quanto improvvisa richiesta di denaro.

La signora non avrebbe avuto neanche il tempo di riflettere, in quanto si sarebbe presentato alla sua porta un ragazzo a riscuotere il saldo dovuto o l’eventuale corrispettivo in oro. Nella confusione non è escluso che la malcapitata abbia scambiato quest’ultimo per un amico del nipote: senza pensarci troppo ha racimolato alla rinfusa tutti i valori che aveva in casa, consegnandoli al giovane sconosciuto che a questo punto si sarebbe congedato.

Non appena però il vero nipote è tornato a casa, l’anziana ha scoperto l’amara verità: era stata vittima di un ben articolato raggiro. Appresa la notizia, la Squadra Mobile di Firenze si è messa subito sulle tracce dei possibili truffatori. I “Falchi” hanno effettuato una serie di ricerche a tappeto che hanno rapidamente portato a individuare la presunta auto sulla quale la persona che materialmente si era fatto consegnare i gioielli si era allontanata insieme a un altro uomo.

Gli investigatori di via Zara si sono coordinati attraverso la Sala Operativa della Questura con tutte le altre pattuglie della polizia sparse nelle aree urbane ed extraurbane, un ampio raggio di ricercva. Poco dopo gli agenti della polizia stradale di Arezzo, seguendo le indicazioni dei Falchi della Mobile di Firenze, hanno fermato sulla autostrada A1, in direzione Sud, un fuoristrada con due sospetti a bordo. Alla guida un 25enne campano, mentre seduto al suo fianco un ragazzo di appena 17 anni. Sulla base di quanto emerso nel corso delle indagini lampo della Squadra Mobile, sarebbe stato proprio quest’ultimo l’autore materiale del colpo, mentre l’altro lo avrebbe aspettato in macchina.

Per i poliziotti della Stradale non è stata infatti una sorpresa quando durante il controllo sono saltati fuori dalla loro auto tutti i gioielli della 90enne fiorentina: la refurtiva era nascosta sotto il piantone dello sterzo. La signora è potuta rientrare in possesso dei suoi “ricordi di una vita”, mentre al momento i due sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso.