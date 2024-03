Falso incidente, il raggiro fa flop. E la vittima ringrazia i poliziotti

Firenze, 17 marzo 2024 – Tutto è cominciato con una telefonata: dall’altro capo del filo, un maresciallo dei carabinieri (ovviamente fasullo) che invitava moglie e marito a recarsi a prendere delle importanti e riservatissime notifiche di atti giudiziari.

Poi, quando la coppia ha effettivamente lasciato l’abitazione, ecco una seconda telefonata del medesimo “carabiniere“: "Sua figlia ha appena avuto un incidente, servono soldi per pagare l’assicurazione ed evitarle la galera".

Stavolta in casa c’è soltanto l’anziana mamma e la donna ci è cascata. Restando sempre al telefono con il finto militare dell’Arma, ecco un incaricato presentarsi a casa a ritirare oro, orologi, monili, e tremila euro che erano in cassaforte. Tutto questo mentre sua figlia e suo genere aspettavano invano, fermi nell’auto con le quattro frecce accese, la persona che alla stazione di Santa Maria Novella avrebbe dovuto consegnarli le comunicazioni.

Una truffa perfetta, se i Falchi della Squadra mobile di via Zara non fossero già sulle tracce di due pregiudicati, di 19 e 28 anni, “saliti“ dalla Campania appositamente per mettere a segno raggiri in danno delle persone più deboli.

I poliziotti hanno recuperato anche tutto il bottino. E ieri mattina, l’anziana, la signora Paola di Sesto Fiorentino, in compagnia della figlia, si è recata personalmente in questura a riprendersi il maltolto. "Ringrazio questi angeli custodi che vegliano sempre su di noi", ha detto, raggiante, dopo che il questore Maurizio Auriemma le ha donato una spilla raffigurante l’aquila d’oro, simbolo della Polizia di Stato italiana.

Con quello stratagemma, studiato nei minimi dettagli acquisendo chissà come informazioni private delle vittime, erano riusciti a portare via valori per oltre 25mila euro. Forse hanno messo a segno altri colpi. Ma questo lo stabiliranno le indagini. Che, contestualmente alla misura cautelare emessa venerdì mattina dal gip (entrambi ai domiciliari), proseguono. L’attività degli agenti segue l’input del questore, che in questi giorni, alla luce del mai sopito fenomeno dei reati predatori, ha disposto servizi mirati di prevenzione e contrasto ai reati predatori, affiancando alle volanti e alle pattuglie, a lavoro sul controllo del territorio, i Falchi della Squadra Mobile pronti ad entrare in azione in centro, in periferia e in tutto l’hinterland del capoluogo toscano.

L’arresto dei due “trasfertisti“ tuttavia non deve far abbassare la guardia. Come dimostra anche quest’ultimo episodio, i truffatori studiano stratagemmi sempre più raffinati per trarre in inganno le persone più deboli. Quella dell’incidente a una persona cara “gira“ ormai da diverso tempo, ma a questa si sommano ulteriori mosse per fare in modo che gli anziani si ritrovino soli, quindi più indifesi e mallaeabili, quando il truffatore si presenta alla loro porta.

ste.bro.