Anziana raggirata, le rubano le chiavi di casa con l’inganno e fanno razzia dei gioielli

Firenze, 24 novembre 2023 – Ancora una truffa ai danni di una persona anziana. Questa volta la vittima del raggiro è una donna di 90 anni che al ritorno a casa, dopo aver fatto la spesa, non ha trovato i gioielli. Dopo l'amara scoperta la signora ha chiamato il 112 Nue. Il fatto è accaduto ieri mattina.

Secondo quanto ricostruito, la pensionata stava andando al supermercato quando è stata avvicinata ai giardini di via Novelli, in zona Coverciano, da una sconosciuta, vestita in modo elegante, con in testa un berretto e un paio di occhiali da sole. La donna, dopo essersi presentata, secondo quanto ricostruito, avrebbe chiesto informazioni personali alla malcapitata, tra cui il nome e l'indirizzo di casa. Poi le due si sono separate. Poco dopo l'anziana si è resa conto di non avere più in tasca le chiavi di casa ma ha proseguito verso il centro commerciale. Rientrata dalle compere, ha incrociato uno sconosciuto nell'androne del condominio. L'uomo dai modi gentili l'avrebbe avvicinata dicendole che le erano appena cadute le chiavi per terra. La pensionata ha preso il portachiavi e, preoccupata, è entrata subito nella sua abitazione, trovandola a soqquadro.

I ladri avrebbero fatto un incursione in camera da letto portando via i monili in oro, conservati in un portagioie. Il valore della refurtiva è ancora da quantificare. La polizia non ha trovato evidenti segni di effrazione sulla porta e sulle finestre dell'appartamento, avallando l'ipotesi che i ladri siano verosimilmente entrati con le chiavi della padrona di casa.