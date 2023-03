Truffa anziane, incastrato con 14mila euro

La tecnica è tanto nota quanto vecchia. Una telefonata, spacciandosi per finto avvocato o maresciallo dei carabinieri, e l’annuncio di un falso incidente. Il problema è che qualche ignaro anziano ci cade, raggirato dal truffatore. Stavolta però a quest’ultimo è andata male: i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pontassieve, comandata dal tenentecolonnello Giancarlo Caporaso, l’hanno individuato. E una grossa refurtiva – valore di circa 14mila euro – è stata recuperata. I militari hanno infatti denunciato un pluripregiudicato napoletano 33enne, ritenuto autore di almeno due truffe a danno di donne anziane, entrambe avvenute negli ultimi giorni.

La metodologia adottata è quella ormai ben nota del finto avvocato o del falso maresciallo, che contatta telefonicamente la vittima comunicandole che un proprio congiunto è stato vittima di un incidente stradale con feriti gravi, in conseguenza del quale è trattenuto in caserma. La richiesta è quella del versamento immediato di una cauzione, da consegnare ad un emissario che a stretto giro si presenta a casa del truffato. Con questo sistema sono state raggirate due donne residenti nella provincia di Arezzo, che hanno consegnato denaro e monili al truffatore. La tempestiva attivazione delle Stazioni Carabinieri di Subbiano e Poppi e l’immediata attività d’indagine da loro svolta ha consentito l’individuazione di un veicolo sospetto, in fuga lungo la strada della Consuma, in direzione di Pelago, dove è stata intercettata da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontassieve.

L’uomo alla guida, evidentemente nervoso alla vista dei militari, è stato perquisito. E nella sua auto sono stati trovati 3.450 euro in contanti, numerosi oggetti in oro, un orologio da donna e - una collezione di monete in argento celebrative dei Giochi Olimpici di Montreal 1976, per un valore stiamto di circa 14mila euro. Le verifiche eseguite hanno poi consentito di ricondurre tutti i beni sequestrati alle due truffe, avvenute poche ore prima. E così le due anziane si sono viste riconsegnare tutto quanto da poco sottratto. Per l’uomo, peraltro gravato da numerosi precedenti, è scattata invece la denuncia: dovrà rispondere di truffa aggravata e sostituzione di persona in concorso con altri complici. Persone che sono attualmente in corso d’identificazione da parte dei carabinieri di Pontassieve.

Leonardo Bartoletti