Truffa al telefono, 87enne derubata

Terrorizzano gli anziani soli in casa con notizie ferali, incidenti gravi ai figli, incidenti per i quali sono in stqato di arresto in caserma e occorrono soldi per rimetterli in libertà. Figuriamoci, in Italia non è come negli States, l’istituto della cauzione non esiste, Carabinieri e Polizia l’hanno ripetuto e continuano a ripeterlo, insieme a tutti gli altri consigli e raccomandazioni per non farsi fregare, primo di tutti quello di non aprire agli sconosciuti la porta dell’abitazione.

Ieri l’altro mattina intorno a mezzogiorno l’ultima vittima, una donna di 87 anni. Solito sedicente maresciallo, ’solito’ (falso) incidente stradale per mandare nel panico la vittima designata, sola in casa.

E’ accaduto in via Casamorata, a Rifredi. La donna ha risposto all’apparecchio fisso. Dall’altra parte una voce maschile si è spacciata al telefono per un maresciallo dei carabinieri – stavolta non per un avvocato – e il truffatore ha detto appunto alla vittima quasi 90enne che il figlio aveva provocato un incidente e che era quindi necessario pagare una considerevole somma di denaro per tirarlo fuori dai guai. Roba da infarto istantaneo, la donna s’è sentita crollare il mondo addosso. Lei ha accettato. Ha subìto. Dopo poco si è presentato alla porta della 87enne un giovane al quale la donna ha consegnato diversi ori (valore da quantificare, ma non esiguo) e non meno di 600 euro in contanti. Subito dopo quello al telefono, avuta contezza di aver ’riscosso’, ha riattaccato bruscamente. L’altro se l’è data a gambe con il malloppo della povera signora. Che solo a quel punto, purtroppo solo a quel punto – dopo cioè – ha telefonato al figlio. Che l’ha diciamo tranquillizzata: nessun incidente. Ma la truffa era cosa fatta. Indaga la Polizia.

g.sp.