Trovato con le dosi pronte di eroina. Prova a fuggire: arrestato 36enne

Sorpreso a spacciare eroina, in manette pusher nigeriano. L’uomo, 36 anni è stato messo in manette dai carabinieri della compagnia di Scandicci che lo hanno sorpreso in via Deledda, pieno centro, l’altra sera durante un controllo dell’area centrale della città. L’uomo alla vista dei militari si è innervosito, provando a nascondersi velocemente nell’androne di un palazzo che aveva il portone d’ingresso aperto.

A quel punto i carabinieri, insospettiti dal comportamento del malvivente, hanno deciso di approfondire la situazione, entrando nello stabile e trovando l’uomo nascosto. L’ultimo tentativo di fuga, il 36enne se lo è giocato con la violenza: ha provato a spintonare i due in divisa per aprirsi un varco e scappare in strada.

È stato fermato e perquisito. In tasca aveva quasi 20 grammi di eroina confezionata in ovuli.

L’uomo è stato a quel punto arrestato e messo in manette. Non è il primo spacciatore di eroina che i carabinieri arrestano in questa zona. Si spostano con il tram, arrivando probabilmente da una delle piazze di spaccio più importanti della città, ossia il parco delle Cascine.

Vengono a Scandicci a cercare ‘clienti’ che di notte si muovono appunto tra il centro della città e il parcheggio scambiatore di villa Costanza.