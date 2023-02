"Trovare investitori per l’ex Gkn" Nardella lancia l’appello finale

di Barbara Berti

"Ora l’unica sfida è trovare un nuovo investitore". Così Dario Nardella, sindaco di Firenze, interviene sulla vertenza ex Gkn, ora Qf, all’indomani dell’annuncio della proprietà della messa in liquidazione della società.

"Il proprietario di Qf, Francesco Borgomeo, ha fatto le sue scelte, io credo che dovremmo tutti impegnarci ancor più di prima a trovare un soggetto investitore che possa dare un futuro a questo sito" dice Nardella garantendo il suo impegno. "La Città Metropolitana - sottolinea - farà la sua parte: parteciperemo alla riunione del 24 febbraio indetta dal ministero perché è la sede dove trovare la soluzione. E la soluzione è un nuovo progetto industriale e un nuovo investitore". E al tavolo ministeriale di domani le Rsu, con sindacato e Regione, chiederanno l’intervento pubblico, ovvero di valutare le ipotesi per mettere in amministrazione straordinaria l’azienda. "Se non si commissaria, se non interviene il capitale pubblico tutto il resto sono e saranno chiacchiere tossiche" commenta il Collettivo di Fabbrica sulla pagina Fb, ricordando che mancano gli stipendi da cinque mesi: "Poco più di un anno fa eravamo sotto un liquidatore e licenziabili. La vertenza era però nel pieno della sua forza. Dopo un anno siamo al punto di partenza, licenziati di fatto e in liquidazione. Ma con molta più stanchezza e difficoltà sulle spalle. Borgomeo ci ha rimesso al punto di partenza, dopo averci fatto bollire un anno" denuncia ancora il Collettivo, aggiungendo che "la liquidazione è un atto privatistico. Tutto rimane nelle mani di Qf che scherma così anche la chiarezza sulla propria parabola. Gkn è una vertenza sociale ed è una storia collettiva. Borgomeo ha preso in ostaggio 300 famiglie e un territorio. Gkn va liberata da questo assedio".

Anche Antonella Bundu e Dmitrij Palagi, consiglieri di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio, invitano le istituzioni a fare la loro parte, mentre la consigliera regionale di Toscana Domani, Elisa Tozzi, sostiene che "dobbiamo ripristinare la legalità e liberare la fabbrica, se vogliamo tentare di dare un futuro ai lavoratori".