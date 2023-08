Troppo caldo a Sesto? Nel cantiere si lavora alle 6 del mattino

Cartelli affissi sulla recinzione del cantiere, con tanto di termometro e sole caldissimo in bella evidenza, per chiedere comprensione in anticipo. Li ha messi l’impresa impegnata, in questo periodo, in una serie di opere di adeguamento di grande impatto alla scuola primaria De Amicis.

L’obiettivo è quello di informare i residenti in zona (per fortuna molto meno rispetto al consueto, visto il periodo agostano) dell’inizio anticipato dei lavori: "Siamo impegnati nel ristrutturare la scuola De Amicis – si legge nel cartello – il nostro obiettivo è riconsegnare i locali per la riapertura scolastica a settembre. Purtroppo, vista l’ondata di calore con temperature oltre i 38 gradi, per mantenere questo obiettivo e preservare la salute dei lavoratori, come indicato dalle linee guida Inail, abbiamo dovuto chiedere alle autorità competenti l’autorizzazione per cominciare le attività di cantiere alle 6 del mattino per operare con temperature più basse". La conclusione del messaggio è un appello, in particolare, a chi abita in zona: "Contando nella comprensione della cittadinanza ci scusiamo per l’eventuale disagio arrecato". I lavori in corso alla scuola De Amicis sono particolarmente impattanti tanto che per permettere l’allestimento del cantiere è stata recintata una grande porzione della piazza: in programma soprattutto interventi di adeguamento sismico. In questo momento le opere in corso si svolgono anche sulla copertura della scuola e quindi, chiaramente, poter lavorare in ore con il sole meno a picco rappresenta un vantaggio.