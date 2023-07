"Troppi voli notturni" L’ira di Palazzo Vecchio

Troppi voli notturni a Peretola, e il Comune di Firenze scrive una lettera all’ad di Toscana aeroporti, Roberto Naldi, ai ministeri dei Trasporti e dell’Ambiente, alla Regione, Arpat, Enac, Enav per chiedere un "incontro urgente per individuare soluzioni a tutela dell’interesse pubblico dei cittadini". Ad annunciare l’iniziativa è l’assessore comunale all’Ambiente, Andrea Giorgio, rispondendo a un’interrogazione in Consiglio comunale.

L’amministrazione contesta il surplus di sorvoli in orario notturno ovvero dopo le 23, sia fra i voli programmati che quelli in ritardo. Ad animare Giorgio è l’intenzione di ottenere da gestore e istituzioni un preciso impegno teso a limitare rumori e disagi. "Il ruolo del pubblico è garantire la tutela dei diritti dei cittadini, sia al sonno che alla salute – avverte Giorgio – la tutela del benessere dei cittadini in termini di salute e diritto al riposo rappresenta un valore imprescindibile per le istituzioni pubbliche, ed in questo spirito affronteremo il confronto con i vari attori coinvolti: non è tollerabile esporre a disagi così gravi i cittadini. Per questo chiederemo il rispetto puntuale delle prescrizioni vigenti". D’altra parte l’assessore ricorda che, oltre ad aver incontrato nei giorni scorsi il comitato dei cittadini Sorvolati, ha partecipato qualche settimana fa, il 21 giugno, all’ultima conferenza della commissione sul rumore: "I dati presentati erano gravi – conferma Giorgio – con grande aumento del traffico notturno di voli non schedulati".

È emerso dunque che a maggio di quest’anno si è passati a 125 voli notturni contro i 61 dell’analogo periodo del 2019, un trend ormai consolidato.