Troppi i prelievi dal torrente Pesa Rischia la secca

di Fabrizio Morviducci

Siamo ancora in pieno inverno, ma a guardare il livello della Pesa parrebbe luglio. La siccità sta diventando un problema in questo spicchio di campagna ricca di viti, olivi e cereali sul fondovalle. Per questo la Regione Toscana ha finanziato l’installazione di tre punti di misura della falda sotterranea lungo il torrente. Sono in corso in questi giorni i lavori di installazione lungo il corso d’acqua a San Vincenzo a Torri, Turbone, e Calzaiolo, nei comuni di Montelupo, Scandicci e San Casciano Val di Pesa. L’obiettivo è capire quanta acqua venga prelevata dalla Pesa e quale sia lo stato di salute delle falde acquifere. Il progetto permette di intervenire con cognizione di causa nella gestione di una risorsa fra le più importanti che abbiamo e che si inserisce nell’ambito degli interventi volti a contrastare l’emergenza climatica. Da questo torrente vengono tolti ogni anno per le necessità idropotabili quasi 6 milioni di metri cubi l’anno di acqua. Acqua di ottima qualità, che necessita di trattamenti minimali prima di essere immessa in acquedotto.

L’intervento della Regione, siccità o non, era comunque importante perché a oggi nonostante l’enorme mole dei prelievi in valle, anche per approvvigionare territori come Capraia e Limite, Empoli, e parte della Val d’Elsa, non c’erano nella rete regionale di monitoraggio punti di misura ufficiali della risorsa sotterranea. Da qui l’importanza di creare una rete di monitoraggio i cui risultati sono attesi con grande attenzione al fine di misurare la capacità ambientale di valle.

La mancanza di acqua nell’alveo del torrente in estate in bassa valle, stato che si protrae per un periodo che va dai 3 ai 6 mesi ogni anno tra giugno e novembre, è evidentemente segnale che tali prelievi sono insostenibili per l’ambiente naturale. Ad essi poi vanno aggiunti gli usi per scopo agricolo e produttivo, le captazioni domestiche fuori acquedotto e i prelievi illegittimi. In questo momento, con la carenza di piogge, è ipotizzabile un’estate difficile non solo per l’approvvigionamento idrico ma anche per la l’irrigazione dei campi. La Pesa è il torrente che attraversa vari territori ma è sul fondovalle, da Cerbaia a Ginestra che si trovano le aree più coltivate sul piano. A San Vincenzo a Torri ci sono degli impianti di prelievo di Publiacqua che spingono l’acqua della falda in tutta la zona collinare di Scandicci. Il controllo dei livelli sarà essenziale per capire la salute della falda.