Troppa vegetazione Problemi alla viabilità Scatta la polemica

Manutenzione del territorio al centro della polemica politica a Vicchio. I consiglieri comunali della lista civica di opposizione Officina Vicchio 19 affermano di aver ricevuto segnalazioni di problemi alla circolazione sulla strada che porta alla frazione Rostolena; dovuti alla visibilità limitata dalla vegetazione che, spiegano, ostruisce i lati delle carreggiate. E ci sarebbero stati anche due episodi che, a detta della lista, confermerebbero la necessità di un rapido intervento per migliorare le condizioni di sicurezza: "Due auto - spiegano - si sono scontrate, per fortuna senza conseguenze per i conducenti; un’altra si è arenata nel fossetto laterale completamente ricoperto dalla vegetazione. Purtroppo - concludono - questi sono i risultati della mancata manutenzione e pulizia dei bordi strada, frutto di un’amministrazione molto attenta agli happening e avvenimenti glamour ma sorda alla quotidianità dei propri cittadini".