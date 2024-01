Tronconi applaude i suoi gialloblù:: "Ora concentrati per la Pianese"

Nel dopo partita c’è entusiasmo negli spogliatoi del Figline. Una vittoria ritrovata che riporta serenità a tutto l’ambiente.

Il tecnico gialloblù Stefano Tronconi è soddisfatto. "Rimaniamo con i piedi per terra perché il campionato è ancora lungo – fa notare l’allenatore del Figline Tronconi – in ogni partita può succedere di tutto. Contro il San Donato Tavarnelle abbiamo giocato un ottimo primo tempo, potevamo segnare ancora, ma va bene così. Abbiamo fatto un passo in avanti e vorrei che la squadra mantenga sempre questa concentrazione utile anche per domenica prossima sul campo della capolista Pianese. Oltre alla bella vittoria, siamo contenti del ritorno del nostro portiere Conti dopo un periodo di sfortuna per quel brutto infortunio capitato all’andata proprio con la Pianese, squadra che incontreremo domenica prossima". A parte i complimenti a Diarra, Zhupa e Bruni che sono stati i realizzatori di questa vittoria, nello spogliatoio di casa si brinda anche per il portiere Emanuele Conti tornato in campo dopo tre mesi di infortunio, bravo in due occasioni a evitare il peggio. "Sono felice per questa vittoria della mia squadra che in casa mancava da qualche partita – dichiara il numero uno Conti – Un primo tempo magico, frutto di un lavoro del collettivo, unito sempre pronto a dare il massimo. Tornare in campo dopo una lunga assenza è sempre emozionante".

Dall’altra parte dello spogliatoio, le facce sono tirate: è evidente la rabbia e delusione per questa nuova sconfitta dopo una bellissima prova precedente contro il Seravezza. "Manca la maturità a questa squadra – sottolinea il direttore sportivo del San Donato Tavarnelle, Lorenzo Vitale, l’unico autorizzato a parlare – E’ stato imbarazzante vedere nel primo tempo la squadra in balia dell’avversario. Forse manca qualcosa. Domenica abbiamo il Cenaia, una sfida molto importante da non sbagliare".

G. Pul.