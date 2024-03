Troghi, Variante in arrivo. Raccolta di firme per il no

Con la recente visita del sindaco metropolitano Dario Nardella e la garanzia che la Metrocittà sosterrà il Comune nella gara e le opere connesse, sta entrando nella fase esecutiva la Variante di Troghi, progetto finanziato dal 2018 con 15 milioni da Autostrade come opera compensativa per i disagi della terza corsia. Quanto prima, ha annunciato il sindaco Giacomo Certosi, sarà convocata la conferenza dei servizi per poi approvare il progetto esecutivo e andare a gara entro fine anno. La Variante bypasserà l’abitato di Troghi con circa 1,2 chilometri di strada, 4 rotatorie e un ponte. Il progetto, ha sottolineato il sindaco, è stato sviluppato "in un percorso condiviso e partecipato con la cittadinanza". Prevede anche una serie di opere accessorie, dal parco urbano alle ciclabili fino a un nuovo parcheggio.

Ma proprio a Troghi, la frazione che dovrebbe fruire dei vantaggi della nuova strada, è stata avviata una raccolta firme per chiedere di non realizzare quella variante. "Non serve – dicono i sottoscrittori, che sono intenzionati a mandare la petizione al Comune, Città Metropolitana, Soprintendenza e Autostrade -. L’impatto del nuovo tratto sarebbe insostenibile su paesaggio agrario e attività agrituristiche, su ambiente e biodiversità, su assetto idrologico della valle del Fosso di Troghi-delle Formiche-Selceto".

Sono aree, dicono, già condizionate dai lavori dell’Autostrada: non c’è bisogno di altri cantieri. Se la necessità di un bypass è togliere il traffico dalla strettoia della frazione, sottolineano i promotori della sottoscrizione, "bastano altri accorgimenti meno dispendiosi e semplici, come rafforzare l’attuale semaforo che diriga il senso alternato, introducendo il limite di velocità a 30 km e anche adeguati sistemi di controllo in tutto il centro abitato". Ma una variante no. Vogliono invece le altre opere compensative, che sembrano piacere molto ai cittadini: il nuovo parco urbano lungo il fiume e in via Dossetti, la pista ciclopedonale per l’abitato di Cellai, percorsi pedonali, nuove alberature e il nuovo ‘parcheggio verde’ a La Luna. "Potremmo risparmiare i soldi della variante e potenziare queste altre opere che invece riteniamo utili e indispensabili".