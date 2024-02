Troghi Avanti con la variante. Entro fine anno il progetto

Variante di Troghi, avanti tutta: dopo la chiusura del percorso partecipato con la fine del 2023 e l’accoglimento nel progetto definitivo delle varie istanze da parte della popolazione, a primavera verrà convocata la conferenza dei servizi e entro fine anno sarà approvato il progetto esecutivo per poi andare a gara. "Entriamo nel vivo della realizzazione dell’opera che non solo cambierà la viabilità della vallata – annuncia il sindaco Giacomo Certosi –, ma anche la vivibilità della zona". Perché, sottolinea, non c’è solo la variante che bypasserà l’abitato di Troghi con circa 1,2 chilometri di strada, 4 rotatorie e un ponte: per compensare veramente il territorio dai disagi subiti dai cantieri autostradali, "vanno realizzate una serie di opere accessorie altrettanto importanti, ossia il parcheggio al Ponte alla Luna nonché la pista pedociclabile di 2,2 chilometri che metterà in sicurezza pedoni e ciclisti da lì (dunque da Cellai) fino a Troghi, terminando con un parco fluviale con un giardino arredato e attrezzato". Sarà il Comune stesso ad appaltare l’opera finanziata da Autostrade per 15 milioni.

Uno stanziamento deciso nel 2017 che oggi, tra costi aumentati e nuove necessità, non basta. Ma ci penserà la Città Metropolitana a dare il supporto tecnico e economico per far sì che tutto vada a buon fine. Lo ha promesso il sindaco metropolitano Dario Nardella che, accompagnato da Certosi, ha fatto un sopralluogo a Troghi e ha conosciuto realtà importanti come la Vigor, eccellenza da decenni nel calcio femminile, e le due associazioni Il Forno e La Formica. "Garantiremo il supporto necessario al Comune di Rignano per rendere possibile la gara per la variante e le opere connesse di riqualificazione per la vivibilità e la sicurezza di Troghi – ha detto Nardella -. Firmeremo a breve un accordo di programma a garanzia di questo impegno".

Era il luglio del 2018 quando l’allora amministrazione comunale firmò con Società Autostrade e Città Metropolitana la convenzione per la progettazione e la successiva realizzazione degli interventi sulla vallata. Già da allora era stato stabilito che progetto ed esecuzione sarebbero stati gestiti del Comune: è la prima volta che si occupa in maniera diretta di un’opera di tale entità economica. Una volta ultimato, il lavoro sarà riconsegnato alla Metrocittà.