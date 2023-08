Trofeo dell’Uva Esordienti in sella

Tutto pronto a Impruneta per accogliere i ciclisti esordienti del primo e secondo anno per il primo "Trofeo dell’Uva", organizzato dalla Ssd Sancascianese Ciclismo in collaborazione con l’ente Festa dell’uva. La partenza sarà alle 9,30 di domani da piazza Buondelmonti; il circuito passa da piazza Accursio da Bagnolo e Garibaldi ed i viali della Libertà, Aldo Moro, San Luca, Vittorio Veneto e via Mazzini. Per far spazio ai giovani atleti, le strade interessate saranno chiuse al resto del traffico. I divieti saranno attivi dalle 8 fino al termine della gara.