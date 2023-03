Trivelle a Calcinaia "Sì, ma siano veloci"

Sistemare via Calcinaia dopo la frana non sarà facile. Per il consolidamento sarà necessario rinforzare il terreno sottostante la strada rimasta chiusa dopo l’incidente che ne ha minato la stabilità. Nei giorni scorsi sono stati eseguiti i primi saggi geologici con un carotaggio a 10 metri di profondità e con un test a infissione. L’intervento era necessario per procedere alla progettazione del consolidamento della strada.

"L’obiettivo – ha detto il vicesindaco, Andrea Giorgi a seguito di un sopralluogo in occasione dell’inizio dei saggi geologici – è di progettare un intervento di riqualificazione complessiva di tutta via di Calcinaia, con opere di consolidazione anche preventive laddove si ritengano necessarie, e di realizzarlo nell’ambito del prossimo contratto per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade. Questa è la soluzione migliore, decisa anche a seguito dell’incontro che abbiamo avuto con i cittadini in via di Calcinaia nelle scorse settimane".

Intanto via Calcinaia resta chiusa per motivi di sicurezza. L’incidente con il cedimento della sede stradale è dei primi di febbraio scorso, e al momento non ci sono previsioni sulla possibile riapertura. Fin quando non sarà riaperta la strada (adesso la frazione di San Martino alla Palma ha una sola via d’accesso) i residenti, che chiedono velocità nell’esecuzione dei lavori, sono ancora costretti a seguire vie alternative, da via delle Fonti verso via di Rinaldi, per raggiungere via di San Martino alla Palma (per chi già si trova sulla direttrice Fonti, Valimorta e Carcheri), oppure da via San Martino alla Palma in direzione di Rinaldi (per chi già si trova a San Martino alla Palma). L’obiettivo è quello di fare i lavori rafforzando il terreno sottostante, in modo da non doverci tornare sopra.

F.Morv.