Tripetetolo, si alza il sipario

Un ricco calendario di appuntamenti all’insegna del teatro. Si alza il sipario alla Casa del Popolo di Tripetetolo, in via Livornese 108, a Lastra a Signa, con una rassegna (spettacoli sempre alle 21) a cura della compagnia ‘Il vaso di Pandora’. Primo appuntamento il 22 marzo con la compagnia ‘Gli strani tipi’ e lo spettacolo ‘Il giudizio universale’. A seguire: il 5 aprile ‘Quando la pera è matura’ con ‘In fabula Aps’; il 12 aprile ‘Caffè, gelato e altre storie fiorentine’ con ‘I Curandai’; il 19 aprile ‘Smith & Wesson’ con ‘Il teatro dell’inutile’; il 25 aprile ’Per non dimenticare’ con il Coro Bella Ciao di Fiesole guidato da Chie Shirotori (direttore del coro) e Giacomo Gentiluomo (direttore artistico). Info e prenotazioni: 055.8723143 interno 9.