Trentanove gradi di dolore e rabbia "Non si può morire per il caldo Vogliamo la verità su Stefanino"

Morire di caldo al lavoro: inammissibile, eppure possibile. I tecnici dell’Asl proseguono gli accertamenti, sentono numerosi testimoni e misurano a più riprese la temperatura nei locali di Legnaia 1903, grande punto vendita di prodotti agricoli e vivaio di Sollicciano. Una volta completato, il fascicolo d’indagine passerà all’attenzione di Concetta Gintoli, magistrato della procura titolare dell’inchiesta. Sarà lei a decidere se disporre l’autopsia sul corpo di Stefano Olmastroni, morto mercoledì pomeriggio a 61 anni per sospetta ipertermia. Stava pulendo i locali al piano superiore del supermercato sorto sulle ceneri della centenaria Cooperativa agricola di Legnaia. Un malore l’ha ucciso verso le 15,30-16, inutili i soccorsi di un collega della Labor Services, azienda di servizi che opera a Legnaia 1903, di turno con lui. Un’ambulanza ha trasportato l’operaio a Careggi, al pronto soccorso non c’è stato nulla da fare. Durante gli esami clinici gli è stata riscontrata una temperatura corporea di 43 gradi.

Olmastroni era entrato in servizio alle 15, un’ora e mezzo dopo la scoperta da parte del collega del corpo rannicchiato sulle scale. La temperatura in quei momenti a Firenze era 39°. I tecnici dell’Unità prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl stanno anche raccogliendo informazioni sullo stato di salute generale dell’operaio. Nei giorni precedenti al dramma avrebbe accusato un malessere, e mercoledì pomeriggio prima di iniziare il turno di pulizie, al bar della Casa del popolo di Ponte a Greve – circolo che frequentava assiduamente e dove tutti gli volevano bene – avrebbe detto di non sentirsi bene. Olmastroni, residente tra Ponte a Greve e Scandicci, da un paio d’anni in coincidenza con la morte della madre sarebbe stato colpito da una forma di depressione. Elementi che – insieme ad altri sullo stile di vita dell’operaio e sulle condizioni in cui si è trovato a svolgere le sue mansioni – serviranno al magistrato per ipotizzare o meno un nesso di causa-effetto tra la morte di Olmastroni e il caldo rovente mentre lustrava i pavimenti. Il parroco di San Lorenzo a Ponte a Greve, don Marco, ricorda ‘Stefanino’ con affetto sincero. Il sindacato torna alla carica, con durezza. La Filcams Cgil esprime cordoglio "per la morte, sul posto di lavoro, di un lavoratore in un magazzino. Chiediamo sia fatta chiarezza su cause e modalità di quanto avvenuto, attendiamo l’esito del lavoro degli organi preposti". Lo stesso vogliono gli amici della Casa del popolo. E l’Asl ribadisce come a rischio siano soprattutto i lavoratori di edilizia e agricoltura e nelle aziende dove si effettuano lavorazioni a caldo.

Simone Boldi