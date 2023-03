Trent’anni fa la strage dei Georgofili

Abbiamo deciso di chiudere questa edizione 2023 di Cronisti in classe con un ricordo delle vittime della strage di Via dei Georgofili (tra pochi giorni ricorre l’anniversario dei 30 anni). Nell’eccidio morirono due bambine: Caterina Nencioni di 40 giorni, la piu giovane vittima di mafia e Nadia Nencioni di 9 anni, a cui è intitolata la scuola Primaria “Nencioni”, che fa parte del nostro comprensivo. Il 27 maggio 1993, pochi minuti dopo una del mattino, in Via dei Georgofili, una bomba piazzata dentro una vettura (in quel luogo oggi si trova l’albero della vita) distrusse la Torre del Pulci, sede dell’Accademia dei Georgofili; morirono tutti i componenti della famiglia Nencioni e

uno studente di architettura, Dario Capolicchio. L’attentato provocò gravi danni al corridoio vasariano nella Galleria degli Uffizi e alcuni dipinti di grande valore furono distrutti. Dopo trent’anni anni dalla strage, la famiglia chiede verità su questo attentato di mafia, un atto che aveva lo scopo di sovvertire l’ordine democratico colpendo uno dei punti chiave di Firenze. La scuola Nencioni non dimentica.