Trent’anni di attività per gli angeli dei trapianti

Un ponte per salvare vite in Italia, Spagna, Inghilterra e Argentina. E’ quello realizzano ogni giorno i volontari dell’associazione fiorentina Nucleo operativo protezione civile logistica trapianti con il trasporto di midollo osseo da tutto il mondo per i pazienti in attesa di trapianto per leucemia in Italia. E ieri mattina, in Palazzo Vecchio, il Nucleo ha festeggiato i suoi trent’anni di attività.