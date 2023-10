Trent’anni dai Georgofili di sangue. La foto-maratona per non scordare

Un set di fotografia su cinque temi, con il primo legato alla strage di via dei Georgofili, a 30 anni di distanza dall’attentato mafioso che costò la vita a cinque persone e il ferimento di altre 48. E’ la maratona fotografica ‘Città di Firenze’, in programma oggi e domani grazie all’organizzazione dell’associazione Illuminia – il cui presidente è Lorenzo Fredducci - e al patrocinio del Comune e della Città metropolitana. Il via alla maratona sarà stamani, alle 10, in piazza della Signoria, alla presenza dell’assessora alla cultura della memoria e della legalità, Maria Federica Giuliani.

Oltre ai Georgofili, i successivi quattro temi fotografici saranno comunicati ogni ora e mezzo (alle 12, alle 13,30, alle 15 e alle 16,30) tramite i canali social della manifestazione. Al termine della maratona, entro la mezzanotte del 30 ottobre, ogni partecipante consegnerà i propri scatti che saranno poi valutati da una giuria. Le migliori fotografie riceveranno un riconoscimento da ‘Il Fotoamatore’, partner e sponsor dell’evento, e saranno inoltre oggetto di una mostra fotografica e conservate in un apposito sito web che rimarrà a disposizione di tutti. Inoltre i migliori scatti saranno messi all’asta sotto forma di ’nft’ (non-fungible token), il cui ricavato sarà interamente destinato all’Associazione delle vittime della strage di via dei Georgofili.

Il coordinatore della giuria sarà il vicepresidente di Illumina, Alessio Iannone: "Siamo felici ed entusiasti di organizzare nuovamente quest’evento. Sarà un’occasione importante per vivere Firenze con gli occhi dei partecipanti, sarà molto stimolante. Come nel passato, anche quest’anno i partecipanti sapranno ben interpretare i temi fornendo alla giuria molto materiale interessante. Sarà un compito molto difficile valutare le fotografie, ma è una sfida che raccogliamo volentieri".

Per l’assessora Giuliani "attraverso la fotografia e le nuove tecnologie vogliamo andare a cogliere l’interesse anche dei giovani che appassionati di questa forma di arte possono trattenere con una immagine molti significati, mantenere viva la memoria e stimolare i ricordi. Iniziative come questa che mettono al centro la città di Firenze, le sue bellezze, il suo territorio, le sue persone e che tendono a valorizzarle le sosteniamo volentieri". "Non c’è memoria senza verità per le vittime, per noi che abbiamo vissuto questo orrore sulla nostra pelle e su quella dei nostri familiari - dichiara Luigi Dainelli, presidente dell’Associazione delle vittime della strage di via dei Georgofili -. Memoria e verità sono due concetti intimamente connessi e non possiamo concepire l’una senza l’altra. Per questo motivo apprezziamo e, per quanto possibile, supportiamo iniziative questa che tengono accesa la memoria di quanto accaduto".