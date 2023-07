Trentamila assunzioni in estate Ma per metà mancano i candidati

di Rossella Conte

30.840 assunzioni: oltre 22mila nei servizi, più di 5mila nella produzione e oltre 2.500 nelle costruzioni. Sono quelle che hanno programmato le imprese fiorentine per il periodo luglio-settembre 2023 ma in un caso su due sarà difficile reperire la figura ricercata. Infatti, secondo il bollettino del Sistema Excelsior realizzato da Unioncamere, nel 49.6% dei casi (ovvero 5.312 posti di lavoro sui 10.710 richiesti) le imprese non riusciranno a portare a termine l’assunzione prevista. Non per un problema di preparazione inadeguata quanto di vera e propria mancanza di candidati. Il 53% delle offerte di concentrano nel settore dell’artigianato e dell’industria e nei servizi alla persona, ristorazione, ricezione. Chi cerca operai specializzati ha difficoltà nel soddisfare l’esigenza nel 64.4% dei casi, chi cerca addetti nei servizi il 44.6% Sono di difficile reperimento l’89.6% degli operai del tessile e confezioni, il 77.1% dell’edilizia, il 59.9% della pelletteria, il 52.9% degli addetti alla ristorazione, il 66.7% alla sicurezza, il 45.7% di quelli alla logistica. Un problema che il presidente di Cna Firenze Metropolitana, Giacomo Cioni, correla fortemente al sistema formativo: "Dei 148 diplomati in Toscana del 2020 negli istituti tecnici superiori ben l’82% sono occupati, a dimostrazione di quanto le imprese abbiano necessità di personale qualificato". L’Istat certifica che dei 7.822 diplomati della Metrocittà nel 2021, più del 55% ha conseguito un diploma liceale, solo il 26% uno di istituto tecnico e poco meno del 19% uno di istituto professionale. Per l’anno scolastico 2021-2022 il Miur conta, su una platea di 43.550 studenti delle scuole secondarie di II grado della provincia di Firenze, 23.597 iscritti ai licei, 11.839 agli istituti tecnici, 7.509 agli istituti professionali e 605 iscritti ai professionali IeFP. E questo nonostante le pmi costituiscano l’accesso principale al mondo del lavoro. Per Paolo Pagliarani, presidente installatori termoidraulici Cna: "Il nostro comparto sta scontando il mancato ricambio generazionale, nonostante il settore offra lavoro i giovani preferiscono altro". Gino De Stefano, il noto parrucchiere, conosce bene il problema: "Non trovo personale da anni, avrei altri progetti in ponte, aperture ma non posso. Purtroppo nessuno vuole fare il parrucchiere", sottolinea De Stefano. Marco Carraresi, titolare di un’azienda di ncc, ha diversi mezzi fermi: "Non mancano candidati nel nostro caso ma è veramente difficile conseguire l’abilitazione, un iter che tra gabelle e burocrazia dura almeno nove mesi".