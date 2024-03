Trenta bambini della Canadian School ospiti della Misericordia

Ospiti d’ eccezione alla Misericordia di Fiesole. Due classi con trenta bambini e sei docenti della primaria della Canadian School of Florence di San Domenico di Fiesole hanno fatto visita alla sede della Confraternita di via Marini. A fare loro da ciceroni Matteo Calamassi e Eugenia Todaro, due giovani volontari, nonché bravissimi soccorritori, che in inglese hanno mostrato ai piccoli studenti cosa c’è e come funziona un’ambulanza, coinvolgendoli in maniera divertente, suscitando le domande e l’ interesse di alunni e insegnanti. Canadian School e Misericordia di Fiesole collaborano da tempo in viare attività benefiche. La Misericordia è protagonista anche oggi con un dolce appuntamento. Dalle 9 va in scena la Festa della frittella, con ottimi dolci a base di riso e mele. Il ricavato, raccolto a offerta libera, destinato alla realizzazione dei nuovi ambulatori medici. Cinque gli spazi in progetto nei locali del sottosuolo. L’obiettivo è inaugurarli entro l’anno.

D.G.