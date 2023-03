Treno ibrido Blues, primo viaggio

Il Blues, primo treno ibrido di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) a tripla alimentazione, elettrica, diesel e batteria è entrato in servizio commerciale ieri nel Mugello, alle 14.10 in partenza da Firenze Campo di Marte per Borgo S. Lorenzo. Al primo viaggio erano presenti Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale Trenitalia, Paolo Omoboni, sindaco di Borgo San Lorenzo e Stefano Baccelli, assessore regionale a Infrastrutture e Mobilità.

Certo una rondine non fa primavera, si dice, e il Blues, un treno all’avanguardia, non basta certo a cambiare il livello sicuramente insufficiente dei servizi ferroviari sulle linee mugellane. Tuttavia rappresenta un passo avanti specialmente se saranno rispettate le tempistiche sulla consegna dei nuovi treni, da tempo annunciati, ma concretamente in ritardo. Il primo, e per adesso unico, Blues ibrido era atteso in Mugello entro fine 2022. E nel 2023 si era detto che oltre venti Blues sarebbero stati in servizio. Trenitalia sottolinea il bicchiere mezzo pieno: "L’entrata in servizio del Blues – sottolinea De Filippis - rende concreti gli investimenti di Trenitalia nella Regione e rappresenta motivo di soddisfazione e orgoglio. Prosegue così il percorso di rinnovamento della flotta del Regionale di Trenitalia. Sono 44 i nuovi treni ibridi previsti dal contratto per la Toscana a cui si aggiungeranno 29 Rock e 19 Pop. E il Blues, progettato e costruito da Hitachi Rail, in Toscana, viaggerà sulle linee non elettrificate del Mugello e del Senese - grazie al motore diesel che può essere sostituito dalle batterie per entrare nei centri abitati – e su linee elettrificate usando il pantografo.

Ha 300 posti, finestrini più ampi, otto postazioni per le bici e anche uno spazio per i più piccoli. "Un salto di qualità nel confort – sottolinea il sindaco Omoboni, che ha viaggiato con i pendolari provenienti da Firenze -. Stiamo lavorando col presidente Giani e con l’assessore regionale Baccelli per aumentare le corse sulla Faentina, sia in orario serale che in fascia pendolare". E il presidente della Regione entra nel dettaglio: "E’ giusto -nota Giani- implementare ed incentivare questa linea per arrivare ai 130 anni della Faentina con quattro nuovi treni per Borgo, due per arrivare a Firenze la mattina molto utili ai pendolari e due la sera, anche dopo le 20,30, per venire incontro anche alle esigenze dei giovani".

Paolo Guidotti