Treno dedicato a Giacomo Puccini: via al viaggio inaugurale

Firenze, 23 settembre 2025 – Si appresta a svolgere il suo viaggio inaugurale il treno dedicato ai luoghi e alle opere del grande compositore lucchese Giacomo Puccini. La partenza è prevista per mercoledì 24 settembre alle 9:09 dalla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella. Il treno arriverà a Viareggio alle 10:56.

Il convoglio ETR 521 n.032 mantiene i colori grigio, giallo e blu della livrea originale dei “Rock” di Trenitalia, ma sulle due casse d’estremità presenta una speciale grafica che evoca l’universo di Puccini. Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare il legame tra la mobilità sostenibile e la valorizzazione delle eccellenze del territorio, con un viaggio sia fisico che culturale.

La statua di Giacomo Puccini nella grafica speciale del treno a lui dedicato.

A presentare l’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana e dalla Camera di Commercio di Lucca, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme all'assessore regionale alla mobilità e trasporti Stefano Baccelli e a un rappresentante della Camera di Commercio.

Sono stati invitati anche i sindaci di Lucca, Viareggio, Pescaglia, Massarosa e Vecchiano. Parteciperanno inoltre la Fondazione Giacomo Puccini, l'Associazione Lucchesi nel Mondo e la Fondazione Simonetta Puccini.

Essendo un ordinario treno di linea in servizio per i viaggiatori, per salire occorre munirsi di regolare biglietto. Il treno successivo partirà da Viareggio con destinazione Firenze alle 12:07.