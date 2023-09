Firenze, si ferma Treno di Dante per le conseguenze dell’alluvione in Romagna

Firenze, 1 settembre 2023 – Le prenotazioni stavano andando a gonfie vele, ma gli effetti dell'alluvione che ha colpito la Romagna a maggio si continuano a vedere. E così è stato cancellato il 'Treno di Dante', un convoglio che attraversa il cuore dell'Appennino Tosco-Romagnolo alla scoperta delle terre che Dante Alighieri visitò nel suo cammino tra Firenze e Ravenna.

Le corse previste per settembre e ottobre sono cancellate e i biglietti già acquistati saranno rimborsati a causa dell'impossibilità di riaprire a breve la linea ferroviaria tra Firenze e Faenza che, seppur non sia danneggiata, è minacciata da alcune decine di frane in particolare nel comune di Brisighella, in provincia di Ravenna.

"Le prenotazioni e le richieste per le corse di settembre e ottobre - viene reso noto - stavano andando molto bene e proiettavano il 'Treno di Dante' verso una stagione autunnale migliore rispetto a quella del 2022. Così come le prenotazioni della primavera 2023 avevano superato di gran lunga i numeri della prima fase di programmazione dello scorso anno: basti pensare che le sole visite effettuate a Ravenna dai viaggiatori del Treno di Dante - sempre nella primavera 2023 - avevano avuto un incremento del +45% rispetto a tutto il 2022".