Treni speciali per Vallombrosa, anche per le bici

Arrivare fino a Vallombrosa prendendo il treno diventa più semplice. Con il programma di potenziamento del servizio di trasporto pubblico estivo, il Comune di Reggello ha potenziato anche il collegamento con Figline Valdarno, per facilitare il trasporto di chi arriva in Valdarno su rotaie. Trasporti agevolati anche per gli amanti delle due ruote e di un turismo sempre più all’insegna del rispetto dell’ambiente e dello ‘slow’: per i ciclisti sarà possibile riservare il trasporto biciclette sui bus da Figline a Reggello attraverso una semplice prenotazione e il costo è quello del biglietto di corsa semplice, senza sovraprezzi per caricare il proprio mezzo a due ruote. Il servizio è realizzato da Colbus. Intanto da domani riparte il pulmino-navetta tra Cascia-Reggello e Vignale per raggiungere Vallombrosa senza mezzi privati. Il pulmino sarà a disposizione anche dei turisti e cittadini che soggiornano a Saltino e Vallombrosa per andare nel capoluogo e fruire di musei, pievi, negozi e ristoranti.