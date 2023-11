Uomo sui binari, treni in tilt. Maxi ritardi e soppressioni. "Silenzi e disagi: un’odissea"

Firenze, 28 novembre 2023 – “In tanti anni che faccio la pendolare, con tutti i disagi subiti, non mi era mai successa una cosa del genere: abbandonati in una stazione senza poter andare né avanti né indietro". Giulia lavora a Firenze, ma vive ad Arezzo e da anni paga l’abbonamento. E da anni conosce i ritardi, gli scioperi e i disagi di una linea sulla quale, non a caso, si sono formate anche varie associazioni a tutela dei diritti dei viaggiatori. Ma ieri mattina, dice, "abbiamo raggiunto l’apice del disservizio". Sì perché ieri per i pendolari è stata una giornata nera. A mandare in tilt la circolazione il passaggio di una persona sui binari: l’uomo ha iniziato la sua corsa a Santa Maria Novella per terminare a Firenze Statuto.

A farne le spese sono stati soprattutto i treni in transito dalle 7.50 alle 8.55: sia alta velocità che regionali con ritardi fino a 100 minuti e 30 soppressioni e ritardi per 40 treni Av. In questa odissea è finita anche Giulia. Il suo treno partito in orario alle 8,35 da Arezzo, su cui viaggia quotidianamente sarebbe dovuto arrivare alle 9,25 a Firenze Campo di Marte senza fermate intermedie. "Subito ha cominciato a rallentare e accumulare ritardo e abbiamo letto che c’erano problemi sulla linea. Finché ci siamo completamente fermati dentro la stazione di Figline Valdarno".

Lì, a porte chiuse, hanno visto passare al loro fianco altre Frecce e regionali, sempre in direzione Firenze. "Quando è partito dalla linea accanto l’ultimo treno utile che avremmo potuto prendere per arrivare a destinazione – racconta Giulia – il capotreno ci ha annunciato che il mezzo su cui eravamo era stato soppresso. Son state aperte le portiere e siamo scesi. Poi il capotreno è sparito". Per oltre un’ora sono rimasti sulla banchina in cerca di risposte che nessuno ha dato loro, impossibilitati ad andare avanti o tornare indietro.

"Finché un’altra capotreno ha preso a cuore la nostra situazione e ha fatto fermare un treno in transito, che non aveva la sosta programmata lì, permettendoci di salire e riprendere il viaggio. Sono arrivata a Campo di Marte oltre le 11,30".

Non è solo il disagio e l’ennesima giornata di lavoro buttata a far arrabbiare Giulia e con lei tanti ‘colleghi pendolari’: "Ci siamo sentiti ancora una volta abbandonati, senza informazioni e senza soluzioni alternative. Siamo impotenti di fronte all’unico sistema di trasporto per noi pendolari in una regione giudicata tra le migliori d’Italia. Ma la realtà è diversa: chi come me prende il treno, non sa quando e se arriverà a destinazione". E intanto non esistono rimborsi per disagi subiti come quello di ieri.

"Le interruzioni – fanno sapere da Trenitalia – sono state richieste dalla Polfer, per consentire le operazioni che hanno portato all’individuazione e alla presa in consegna della persona, nei pressi della fermata a Firenze Statuto".