Treni, proroga per la linea lenta: "Sulla direttissima fino al 2027"

di Manuela PlastinaLa proroga per i treni della Direttissima, cioè quelli dei pendolari del Valdarno, è ufficiale: dal 1° gennaio non scatterà l’obbligo per i regionali e interregionali di passare dalla linea lenta con aumento delle percorrenze di almeno 15-20 minuti a tratta. Potranno continuare ad andare sulla Direttissima per tutto il 2026 e, almeno parzialmente, per il 2027.

"Però dal 2028 sull’alta velocità devono circolare solo treni veloci" ha detto il presidente dell’Autorità dei trasporti Nicola Zaccheo. Un’ottima notizia, accolta con sollievo dal Comitato dei pendolari della Direttissima che tanto ha lottato per ottenere questo risultato. Già da luglio si vociferava di una proroga; pochi giorni fa nell’incontro tra il ministro Salvini e Zaccheo, era stato confermato che sarebbe arrivata. Ma ora c’è la certezza e una data.

Dà il tempo di far entrare in servizio i nuovi Pop già acquistati dalla Toscana (6 mezzi) e dall’Umbria (12 treni) e in ritardo di consegna: dovevano arrivare nel 2023. Son previsti in servizio a partire dalla seconda metà del 2026; si risolverà così la questione alla base del dirottamento sulla lenta, dato che supereranno l’imposto limite minimo dei 200 km/h di velocità.

"È fondamentale che vengano consegnati tutti i nuovi treni entro il 2027 e che la Regione Toscana vigili perché ciò avvenga" auspica il portavoce del Comitato Maurizio Da Re. Ma intanto i lavoratori e studenti pendolari del Valdarno portano a casa una prima importante vittoria. Esultano anche i sindaci del Valdarno fiorentino che pochi giorni fa avevano inviato una lettera all’assessorato regionale ai trasporti per sollecitare un intervento in tal senso.

"Ci siamo espressi più volte su questo tema cruciale – ricordano Pianigiani (Figline e Incisa), Giunti (Reggello) e Certosi (Rignano) - chiedendo chiarimenti e tutele per i pendolari. La proroga ottenuta dimostra che il confronto istituzionale e la mobilitazione del territorio possono dare risultati concreti: la decisione di Art è una boccata d’ossigeno per il servizio ferroviario, arteria vitale per la mobilità quotidiana del Valdarno".

Promettono, coi colleghi del Valdarno aretino, di "continuare a monitorare attentamente l’evolversi della situazione" e rilanciano: "è necessario ottenere risultati anche sui quotidiani e costanti ritardi dei treni pendolari sulla linea Firenze-Arezzo. Già in questi primi giorni di settembre gli studenti e i lavoratori pendolari stanno affrontando disagi significativi, messi a dura prova dalle frequenti irregolarità del servizio".