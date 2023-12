Treni, pendolari e una vita in ritardo . Gli assessori del Valdarno in Regione

di Manuela Plastina

Non è facile la vita dei pendolari: stress, ansia, paura di ricevere richiami disciplinari, sospensioni o addirittura di essere licenziati attanagliano chi deve prendere il treno quotidianamente per recarsi al lavoro. Stesso vale anche per gli studenti, che oggi giorno temono di arrivare tardi a scuola o a un esame universitario e di essere bocciati.

Il punto di vista dei pendolari e il disagio anche psicologico che deriva da ritardi e soppressioni dei treni verrà portato dagli assessori dei Comuni del Valdarno fiorentino sul tavolo dell’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli e in mano ai referenti di Rfi e Trenitalia all’incontro a cui le amministrazioni sono state convocate nei prossimi giorni.

I tre assessori Elena Cencetti di Figline Incisa, Adele Bartolini di Reggello e Silvia Meli di Rignano si sono già incontrare per fare l’elenco dei tanti, troppi disagi vissuti dai loro cittadini pendolari quasi quotidianamente, a partire dal disagio psicologico.

La lista è lunga, aggravata nelle ultime due settimane segnate da scioperi, disagi, cancellazioni, ritardi e anche sconosciuti che, vagando sui binari, hanno bloccato la circolazione ferroviaria. "È nostro dovere incentivare la mobilità sostenibile e quindi invitare i cittadini ad utilizzare il trasporto pubblico – ricordano le tre amministratrici -, ma i servizi devono essere all’altezza".

E non lo sono, sottolineano: "Porteremo sul banco della Regione la mancanza di decoro delle stazioni e le difficoltà di accesso a binari e treni soprattutto per i disabili. Chiederemo a Rfi e Trenitalia l’introduzione di abbonamenti ferroviari intermedi come abbonamenti trimestrali o della durata di 10 mesi oltre a quello mensile e annuale". Inviteranno la Regione "ad essere nostra alleata nel pretendere l’adeguatezza del servizio, così da restituire ai pendolari la giusta dignità e anche la salute mentale, messa a dura prova da disagi continui e inaccettabili".