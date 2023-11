Treni pedonali Scarpe, felpe e foulard. Il rosso contro la violenza di genere

La richiesta era quella di indossare qualcosa di rosso come segnale e simbolo contro la violenza sulle donne nella settimana del 25 novembre e i ‘camminatori’ hanno risposto. I partecipanti ai treni pedonali di "Muovi Sesto" infatti, fin da lunedì scorso, si sono presentati con sciarpe, giubbotti, calzettoni, felpe e cappelli rigorosamente rossi lungo i percorsi, con un colpo d’occhio davvero particolare. Il prossimo venerdì, poi, tutti i treni pedonali si ritroveranno alle 21 per effettuare un percorso insieme: un serpentone ‘chilometrico’ caratterizzato dal colore rosso. L’iniziativa arriva dopo il successo del raduno nazionale dei gruppi "MuoviComune" che si è svolto proprio questo mese a Sesto, Comune considerato una sorta di ‘punta di diamante’ del progetto: nell’occasione è stata effettuata anche una raccolta fondi e il ricavato è stato devoluto al Dipartimento Solidarietà Emergenze della Federazione Italiana che, sul territorio sestese, ha preparato centinaia di pasti per la popolazione alluvionata di Campi Bisenzio. L’iniziativa di "Muovi Sesto" per ricordare la "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne" si affianca a quelle istituzionali: oggi, domani e venerdì, fra l’altro, nelle scuole secondarie di primo grado Pescetti e Cavalcanti ci saranno letture sul tema nelle classi a cura del gruppo Leggere Insieme. Venerdì alle 17 la biblioteca Ragionieri ospiterà una iniziativa dedicata a Maria Callas, con letture, immagini e ascolto, promossa da Spi Cgil e Leggere insieme. Nella giornata di sabato, alle 9,30 nell’atrio del palazzo comunale, il Liceo Artistico presenterà l’installazione artistica "Scarpette rosse" mentre nel pomeriggio, alle 17, alla libreria Rinascita Ubik in piazza Ginori è in calendario la lettura - dibattito a partire dal libro di Michela Murgia "Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo più sentire". Il calendario avrà poi una appendice, il prossimo 1 dicembre, sempre alla Rinascita, con la presentazione del libro "Artemisia" di Anna Banti alla presenza di Daniela Brogi curatrice della nuova edizione, seguito, alle 20,30, dalla premiazione del film "Artemisia Gentileschi, pittrice guerriera". Gli ultimi due eventi sono a cura di Libreria Rinascita Ubik, Donne SPI CGIL Sesto Fiorentino, Associazione Anziani, Auser.