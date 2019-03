Firenze, 13 marzo 2019 - Novità in arrivo per la linea ferroviaria faentina e il Mugello. Dal 6 aprile, in via sperimentale per 6 mesi, sarà inserita nella programmazione ferroviaria una coppia di treni notturni che collegheranno il Mugello e Firenze nel fine settimana. La Regione Toscana ha accolto questa richiesta - portata avanti dal presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello e sindaco di Borgo San Lorenzo, Paolo Omoboni, che hanno garantito anche una compartecipazione economica -, oltre a quella di potenziare l'offerta diurna introducendo nei giorni festivi una coppia di treni da e per Firenze, a partire dal 17 marzo.

"Siamo sempre disposti ad ascoltare le necessità dei territori - ha spiegato l'assessore regionale ai Trasporti Vincenzo Ceccarelli - e a cercare, insieme agli amministratori locali, soluzioni mirate a specifici problemi. In questo caso i sindaci hanno riproposto l'idea, già sperimentata nel 2016, di un servizio di treni notturni per garantire collegamenti sicuri e affidabili con Firenze nel fine settimana, a uso soprattutto di tanti giovani che tra sabato e domenica si recano in città per trascorrere la serata divertendosi. Anche la coppia di treni festiva è stata pensata soprattutto a beneficio dei cittadini e dei turisti che dal Mugello vogliono raggiungere il capoluogo senza prendere l'auto".

"Era uno degli obiettivi che ci eravamo dati - sottolinea il presidente dell'Unione montana dei Comuni del Mugello, Paolo Omoboni - non l'unico, e siamo soddisfatti del risultato ottenuto e ringraziamo la Regione per aver accolto questa proposta. Diversi mesi fa i ragazzi delle nostre scuole avevano fatto una raccolta firme per chiedere un treno notturno il sabato sera. Una coppia di corse consentirà ai nostri giovani e alle famiglie di poter avere un mezzo alternativo all'auto, oltre al rafforzamento delle corse festive. Un segnale di investimento sul materiale rotabile che deve essere un primo passo. Se vogliamo che questi territori continuino a crescere il rafforzamento della Faentina è essenziale e su questo come Unione continueremo a lavorare".

ORARI - I treni notturni che collegheranno Borgo San Lorenzo e Firenze nelle notti tra sabato e domenica avranno il seguente orario: andata con partenza da Borgo San Lorenzo ore 21.32, fermate a San Piero a Sieve (21.37), Vaglia (21.44), Fiesole (21.56), Binario San Marco Vecchio (22.04), arrivo a Firenze Santa Maria Novella alle ore 22.11; ritorno con partenza da Firenze Santa Maria Novella alle ore 0.40, fermate a Binario San Marco Vecchio (0.46), Fiesole (0.54), Vaglia (1.06), San Piero a Sieve (1.14), arrivo a Borgo San Lorenzo alle ore 1.20. Invece la coppia di treni inserita nei giorni festivi partirà da Borgo S.Lorenzo alle 10.38 e arriverà a Firenze Smn alle 11.18. Il treno del ritorno partirà da Firenze alle ore 18.40 e seguirà la stessa traccia del treno 21481, che a oggi circola solo nei giorni feriali.