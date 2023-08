Treni, l’urlo di Omoboni "Non da paese civile"

Si potrebbe riempire un libro, con i racconti dei pendolari che viaggiano sulla ferrovia Faentina. I più recenti hanno fatto inalberare anche il sindaco di Borgo Paolo Omoboni che parla di un "vero e proprio inferno per pendolari e utenti occasionali" tra "ritardi, cancellazioni, i vecchi ALN ricomparsi sulla linea senza aria condizionata", e cita alcuni di questi "racconti di viaggi al limite della decenza". Come quello del 21 agosto, sul treno delle 17.40 da Firenze: "A Fiesole Caldine ci viene detto di scendere verso le 18:10, il capotreno annuncia che passeranno due bus, il primo autobus, passa dopo più di 50 minuti di attesa, ma lascia almeno 30 passeggeri a piedi, il secondo, inviato solo grazie alle ripetute chiamate di un dipendente Trenitalia, passerà solo alle 20:15, due ore dopo essere scesi alle Caldine. Tre ore per tornare a casa".

Così Omoboni sbotta: "Far viaggiare le persone così non è da paese civile, e nessuno chiede conto al gestore dei disservizi". Il sindaco attacca Trenitalia, ma anche la Regione: "Questo è il vero tema. Delle penali previste e richieste in questi anni cosa è stato applicato? Come si può pretendere un servizio adeguato se a fronte di ritardi giornalieri nessuno chiede conto al gestore?". E lo dovrebbe fare la Regione. Così Omoboni insiste nel suo sfogo: "La situazione non è più sostenibile, non bastano più riunioni o rassicurazioni. I nostri appelli, le nostre proposte, non hanno avuto un seguito duraturo. Abbiamo deciso di rivolgerci formalmente al Difensore Civico e alla commissione trasporti del consiglio regionale".

Non è solo un problema di disagi e ritardi, ma anche di prese in giro sul rinnovamento del parco treni: "Erano stati garantiti nuovi treni blues sulla tratta – lamenta il sindaco -, ne abbiamo visti uno, siamo stati la prima linea ad averlo. Bene, ma poi…".

Su questi rilievi arriva una precisazione da Trenitalia: "I treni utilizzati sulla linea di norma sono della tipologia Blues e Minuetto. Solo un giorno e per una corsa si è utilizzata una coppia di Aln, a causa di una temporanea indisponibilità del convoglio previsto. Entro il 2023 saranno consegnati in Toscana 9 Blues che porteranno la flotta ad un totale di 12 mezzi". E ancora: "Alcune criticità si sono verificate per le temperature che in questi giorni hanno sfiorato, lungo la linea, i 60 gradi. Tecnici di RFI sono intervenuti il 21 pomeriggio per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti di circolazione e sono stati effettuati controlli anche ai binari".

Paolo Guidotti