Treni locali Pendolari senza pace: "Passare dalle parole ai fatti"

La presa di posizione del presidente Giani e dell’assessore regionale Baccelli in merito ai frequenti disservizi sullle linee ferroviarie mugellane non basta a frenare le polemiche. Anzi, ieri si sono levate diverse voci critiche. "Solo adesso il presidente Giani e soprattutto l’assessore Baccelli si accorgono dei disagi patiti dai pendolari? - chiede il consigliere regionale della Lega Giovanni Galli -. Prendiamo atto che, finalmente, si siano accorti, dopo tempo immemore, che qualcosa non funziona (anzi molto) nella tratta ferroviaria Firenze-Borgo San Lorenzo".

Galli continua: "Il problema è che, finora, l’assessore competente ha avuto un approccio troppo soft col gestore ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.I disagi, peraltro, non si limitano a questa tratta, ma interessano altre linee della Regione, anche se quella nel Mugello, appare obiettivamente particolarmente disastrata". E la conclusione del consigliere leghista è amara: "Magra consolazione i rimborsi per i viaggiatori che, sicuramente, preferirebbero arrivare in orario, più che ricevere, ogni tanto, qualche spicciolo".

Il sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni è preoccupato: "Bisogna passare dalle parole ai fatti – dice -. Se è vero che anche grazie anche alla mobilitazioni dei sindaci mugellani si comincia a far pagare le penali a Trenitalia per i disservizi, questo certamente non basta perché purtroppo non passa settimana che non vi siano disagi incredibili. Tanto che come Unione dei Comuni del Mugello si sta pensando di creare uno strumento per dare consulenza legale ai viaggiatori per richiedere il risarcimento danni. La Regione Toscana deve pretendere un servizio di trasporto dignitoso, perché nonostante tutte le rassicurazioni questo servizio dignitoso proprio non c’è". Infine Giampaolo Giannelli, consigliere di centrodestra a Dicomano, che non passa settimana senza andare all’attacco dei disservizi: lui la proposta dei sindaci mugellani non la vede di buon occhio: "La Regione ha già un ufficio legale, oltre ad una figura come il difensore civico. Non servono ulteriori organi. Serve una rigorosa e puntuale applicazione del contratto di servizio".

Paolo Guidotti