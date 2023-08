Travolto sui binari a Sesto Fiorentino, treni cancellati e ritardi

Firenze, 12 agosto 2023 – Una sera di caos treni. Intorno alle 19 di oggi, sabato 12 agosto, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Firenze Castello e Prato. Una persona è stata travolta sui binari all’altezza di Sesto Fiorentino. È stato quindi necessario l’intervento e gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

Come riporta Trenitalia in una nota delle 21:00, la circolazione permane sospesa in quanto è ancora in corso l’intervento dell’Autorità Giudiziaria. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare ritardi. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Firenze e Pistoia.

