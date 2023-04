Trekking, scoprire il territorio a piedi

Ancora tante occasioni per scoprire il territorio di Lastra a Signa camminando. Prosegue infatti il programma promosso dal Comune sui nuovi sentieri tracciati dal Cai. Il prossimo appuntamento è sabato 29 aprile con il sentiero dell’Anello di San Romolo. La partenza è prevista alle ore 15.30 dal parcheggio della scuola Santa Maria a Castagnolo, in via Gramsci. Il percorso si articolerà poi sulla parte orientale del territorio comunale, raggiungendo il colle di San Romolo e l’omonima chiesa, punto più alto del territorio di Lastra a Signa. Il 13 maggio quindi è in programma l’Anello Malmantile – Valle della Pesa: partenza alle 15 da piazza Piave, per un itinerario su strade bianche e sentieri tra colline, fattorie, vigneti, uliveti e boschi. Infine, il 27 maggio (ore 15), l’Anello della Villa Caruso, con partenza dalla stazione ferroviaria di Lastra a Signa. Per partecipare alle passeggiate è sufficiente presentarsi, con abbigliamento adeguato, nel punto di partenza. Nei mesi scorsi il Cai ha tracciato, in collaborazione con il Comune, cinque nuovi sentieri sul territorio di Lastra a Signa. Il progetto ha l’obiettivo di creare una rete escursionistica adeguatamente segnalata, per promuovere un turismo sostenibile, sulla base di percorsi già esistenti.

Li.Cia.