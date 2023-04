Trekking letterario ed escursioni Un fine settimana tra arte e natura

Villamagna e Case di San Romolo pronte "Al dì di festa", un weekend con mercatino, musica, bancarelle di produttori locali, artigiani e hobbisti, organizzato dagli abitanti e dalle attività della zona. In programma escursioni, laboratori teatrali e incontri d’arte con l’obiettivo di valorizzare la comunità tutta e la sua terra. Si parte sabato con passeggiate su antichi sentieri, trekking letterari ed escursioni per fasce d’età. Domenica la fiera co artigiani e produttori, attività per i più piccoli nei giardini, partecipazione di attivisti di realtà sociali e internazionali, street food, performance teatrali e musicali, il corteo storico della Giostra della stella e del Corpo dei balestrieri del Calcio storico fiorentino. Tra le varie attività, per tutto il fine settimana l’artista Francesco Battaglini e gli studenti dell’Accademia di Belle Arti creeranno sculture da scarti di potature con "Recycling of wood".

Manuela Plastina