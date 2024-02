Tre vasche, spalti, bar e uffici. Il nuovo maxi impianto del nuoto

I tempi sono piuttosto stretti visto che l’opera dovrà essere terminata entro il 2026 ma intanto prosegue l’iter progettuale per la realizzazione della nuova piscina comunale di via Rimaggio. La giunta comunale ha infatti dato il via libera al progetto definitivo per il maxi impianto che ricalca l’impostazione generale già adottata nelle fasi precedenti: prevista ancora dunque la creazione di un nuovo polo con tre vasche, spalti, spogliatoi, uffici e bar ristoro accanto ad una piscina all’aperto, da utilizzare nei mesi estivi, inserita all’interno di un parco. Contestualmente alla nascita della struttura nel Sud Ferrovia si procederà alla demolizione della vecchia piscina di piazza Bagnolet e alla rinaturalizzazione della sua area di sedime, ottenendo, come più volte annunciato, un nuovo spazio verde per il quartiere. Il costo previsto è di 10,9 milioni di euro, di cui circa 4,2 milioni ottenuti attraverso il finanziamento Pnrr "Missione M5 Componente C2 Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati": proprio sui fondi Pnrr, per i quali non era stata data l’assoluta certezza, nei mesi scorsi si era innescata una forte polemica. "Con la nuova piscina comunale - commenta la vicesindaco Claudia Pecchioli - andremo a ridisegnare due quartieri, portando nuove funzioni e migliorando i servizi. Insieme ai tecnici dell’assessorato ai Lavori pubblici, a cui va un ringraziamento particolare, in questi mesi abbiamo portato avanti la progettazione rispettando le strette tempistiche imposte dal Pnrr. È un risultato importante, parliamo di un progetto che farà fare un salto di qualità alla città dal punto di vista sportivo, sociale e aggregativo. Di rilievo tutt’altro che minore è la scelta di rinaturalizzare il sedime della vecchia piscina, realizzando uno spazio verde. Nel giro di qualche mese ultimeremo la progettazione e la programmazione dei cantieri, con l’obiettivo di arrivare alla fine dei lavori entro il 2026".