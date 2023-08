Tre mosse per il Viola Park La procedura al Comune Pronti a metà settembre

Il Comune riprende in mano la procedura autorizzativa per accorciare i tempi, risultati molto più lunghi del previsto, della richiesta di deroghe inviata alla Prefettura dai tecnici di Fiorentina. Dopo la polemica innescata dal presidente Viola Rocco Commisso sulla "complessità di una burocrazia incomprensibile" e sui ritardi nella realizzazione della tramvia e dei parcheggi limitrofi al centro sportivo, ieri, il sindaco Francesco Casini nell’incontro (per ridurre le frizioni) con i vertici della squadra e con l’architetto Marco Casamonti, ha stabilito le tre tappe per arrivare ad ottenere tutte le autorizzazioni nel minor tempo possibile.

Il primo cittadino di Bagno a Ripoli, durante il faccia a faccia con Commisso e il direttore generale Joe Barone ha confermato il sopralluogo della Commissione al Viola Park per il 12 settembre e "se ci sarà esito positivo, già il giorno successivo, il 13, verrà rilasciata l’agibilità per l’uso di stadio e spalti". Entro domani, inoltre, lo studio Archea dovrà consegnare al Comune, per conto di Acf Fiorentina, la documentazione nella quale si dichiara di sospendere la procedura di richiesta di agibilità in deroga, tornando a un progetto conforme alla normativa vigente in materia di pubblico spettacolo.

L’amministrazione, poi, ricevute tutte le carte da parte dei progettisti istruirà il materiale raccolto unitamente al parere obbligatorio dei vigili del fuoco. Dopodiché la strada per l’apertura completa del centro sportivo dovrebbe essere tutta in discesa. Per buona pace di tutti, e soprattutto del presidente Commisso.